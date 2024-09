Murales ispirati a Carducci: "Cerco abitazioni disponibili"

L’obiettivo è di quelli che uniscono arte e promozione del territorio: dare ai turisti la possibiità di visitare tutta Valdicastello alla scoperta dei versi di Giosuè Carducci impresse sui muri esterni delle abitazioni. È la molla che spinge Ilaria Cipriani, presidente del Premio Carducci oltre che residente nella frazione che ha dato i natali al poeta, ad effettuare un sondaggio sula disponibilità dei suoi compaesani. Il primo era stato Giò di Torquà, che ha volentieri concesso una parete della sua attività “Parole e Musica“ accogliendo un passaggio della poesia “Peregrino del ciel“ disegnato dall’artista Irene Volpi (nella foto).

"Il ’Progetto murales’ è in continuo divenire – spiega Cipriani, ideatrice dell’iniziativa con il sostegno del Comune – e la speranza è di avviare un percorso di valorizzazione del paese, da trasformare in una sorta di museo all’aperto affinché diventi un borgo unico, identitario e attraente per turisti e appassionati d’arte e di poesia. Ringrazio il professor Giuseppe Calcagnini, nostro compaesano, per il prezioso sostegno e chiedo ai valdicastellotti interessati di segnalare la loro disponibilità a individuare o mettere a disposizione pareti e angoli suggestivi per realizzare nuovi murales carducciani. Idea su cui ho coinvolto anche il liceo artistico ’Stagi’ e che allargherò agli artisti tramite un apposito concorso". Ad oggi ci sono già 15 adesioni: info [email protected]

d.m.