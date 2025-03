Multe non pagate. Raffica di ingiunzioni

I numeri sono a più zeri e rendono bene l’idea dell’entità del provvedimento: oltre 700 sanzioni non pagate, pari a quasi 300mila euro che le casse comunali reclamano a gran voce. Sono i dati salienti dell’ennesima raffica di ingiunzioni che il Comune ha cominciato ad inviare ai diretti interessati affinché si mettano in regola evitando conseguenze peggiori, visto che i precedenti solleciti non sono andati a buon fine.

Le sanzioni riguardano il periodo aprile-maggio 2020 e come sempre sono suddivise tra quelle elevate dalla Polizia municipale (nella foto un servizio in città) e le violazioni rilevate dai tre autovelox, di cui uno sull’Aurelia e gli altri sulla provinciale Vallecchia.

Entrando nei dettagli, per quanto riguarda aprile 2020 sono in ballo 294 atti per un importo presunto pari a 133.144,69 euro, di cui 94 per violazioni al Codice della strada (74.075,68 euro) e 200 come proventi da sanzioni autovelox (59.069,01 euro).

Passando invece a maggio 2020, le sanzioni non pagate sono 438 per un importo presunto pari a 160.010,17 euro, di cui 68 per violazioni al Codice della strada (44.599,44 euro) e 370 come proventi da sanzioni autovelox (115.410,73 euro). I cittadini potranno, come sempre, rateizzare.

