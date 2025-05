Multe in aumento. Maggiori incassi per 270mila euro

Il ventaglio dei motivi del "balzello" è abbastanza ampio e spazia da un aumento dei controlli mirati da parte della Polizia municipale lungo le strade fino alle consuete distrazioni da parte di molti automobilisti sia sul fronte della prudenza alla guida che sul rispetto di parcheggi, marciapiedi e quant’altro. Fatto sta che rispetto ai calcoli inseriti nel bilancio di previsione 2025, i primi quattro mesi dell’anno hanno visto un accertamento di sanzioni maggiorato di quasi 270mila euro.

Come dice la parola stessa, siamo ancora nel campo dell’accertamento, quindi della notifica dei verbali, e non di quello che sarà l’effettivo pagamento. In base a questo primo parziale bilancio, aggiornato al 30 aprile, emerge che a far la parte del leone siano le violazioni al codice della strada dato che la previsine di incassare 460.462,45 euro è salita a quota 652.422,59 euro, pari a 191.960,14 euro in più. A parte il campionario fatto di divieti di sosta e intralcio alla circolazione, ad incidere su questa voce sono in particolare le attività svolte dalla Polizia municipale. Strumenti mobili come il telelaser, che "pizzica" chi non rispetta i limiti di velocità, e il targa system, che consente di rilevare il transito di mezzi senza assicurazione o con la revisione scaduta (più altre fattispecie), mese dopo mese consentono al comando di raccogliere più frutti del previsto. Non solo, il targa system può essere utile anche alle forze dell’ordine in caso di collegamenti con eventuali reati. Entrambi gli strumenti continueranno ad essere impiegati in modo periodico a seconda delle segnalazioni dei cittadini o delle esigenze del comando.

Più lieve, invece, il dato relativo ai proventi dalle sanzioni dell’autovelox, ossia i tre dispositivi di cui uno tra l’Aurelia e via Spirito Santo e gli altri due sulla provinciale Vallecchia. In questo caso gli accertamenti del primo quadrimestre sono passati infatti da 149.078,24 a 219.802,58 euro, con un amento pari a 70.724,34 euro. Maggiori entrate che per il Comune sono diventate ormai fisiologiche, al pari però dei tanti automobilisti morosi ai quali vengono inviati solleciti affinché si mettano in pari con i pagamenti.