Occhio alle multe a Forte dei Marmi. Altre due telecamere al semaforo sul viale a mare

Forte dei Marmi (Lucca), 7 settembre 2024 - Arrivano due nuovi rilevatori di infrazioni semaforiche sul lungomare di Forte dei Marmi per individuare chi ’buca’ il rosso. L’amministrazione comunale ha infatti approvato il posizionamento di apposite strumentazioni anche al semaforo all’incrocio con via Padre Ignazio da Carrara e con via Vespucci (cioè altezza bagno Piero) portando così a 4 il numero dei semafori con apposita telecamera sul viale e mettere così in completa sicurezza il lungomare. Ma non solo: entro fine ottobre saranno completamente coperte le intersezioni dove sono già presenti – cioè al pontile e alla Capannina – installando rilevatori di infrazioni anche ai semafori di immissione sul viale Italico (quindi a quello di via Spinetti e di via Duilio).

Un impegno mirato che dimostra di aver portato risultati: dal 1° gennaio infatti sono 17mila le infrazioni rilevate al rosso del semaforo del pontile e all’altezza della Capannina, quindi con una media di 30 incauti automomobilisti intercettati dalla municipale.

“Presto sarà indetta una gara per la collocazione dei due nuovi sistemi ’rosso-stop’ – spiega l’assessore alla viabilità, Massimo Lucchesi – per gennaio-febbraio del prossimo anno. Sono frutto di una mirata scelta dopo un’attenta analisi dei punti più critici del lungomare. Infatti siamo voluti intervenire nelle intersezioni che registrano più passaggi e con più incidenza di sinistri o infrazioni. Abbiamo anche verificato l’incrocio con via Canova ma l’allaccio alla rete elettrica sarebbe stato troppo costoso; così come è stata scartata l’ipotesi del semaforo con via Giulio Cesare: essendo a ridosso col confine con il Cinquale si sarebbero creati problemi di competenza in merito alle infrazioni di rilevare. Imortante invece era trovare una soluzione per via Padre Ignazio da Carrara a Vittoria Apuana – insiste l’assessore Lucchesi – dove quest’estate è stato addirittura abbattuto il semaforo un paio di volte. Con questi nuovi interventi puntiamo alla sicurezza di tutto il viale a mare dove già abbiamo ottenuto il traguardo previsto: abbattere il 50% delle violazioni del rosso semaforico. L’impegno sul fronte dei controlli è massimo: durante la stagione più volte abbiamo utilizzato l’autovelox mobile in via Michelangelo e via XX Settembre anche se la riforma del codice della strada prevede la presenza di una pattuglia in prossimità e i servizio che si sono trovati a sostenere gli agenti della municipale sono stati davvero tanti”.