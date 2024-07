Bagnino sistema ombrelloni e lettini mentre torna alla sua postazione: multa da oltre mille euro

Marina di Pietrasanta, 25 luglio 2024 – Ha lasciato la postazione da bagnino per assentarsi tre minuti a causa di impellenti necessità fisiologiche. Niente da contestare sul gesto in sé: il bagnino prima di allontanarsi ha avvertito i colleghi degli stabilimenti limitrofi, come da regolamento. Ma durante il ritorno verso la battigia ha commesso l’errore di sistemare alcuni lettini e ombrelloni, cosa non consentita durante gli orari della sorveglianza. Sfortuna – per lui – vuole che proprio in quei tre minuti sia passato il personale della Capitaneria di porto di Viareggio, nell’ambito di controlli quotidiani effettuati lungo l’arenile.

L’epilogo è stato inevitabile, con un verbale da 1.032 euro nei confronti dello stabilimento. Non è andata meglio a un altro concessionario, sanzionato per la stessa cifra a causa della mancata osservanza dell’orario di lavoro da parte del bagnino. In questo modo sale a tre il totale dei bagni multati nelle ultime due settimane dalla Capitaneria di porto, con i controlli che proseguiranno a cadenza quotidiana sull’intero arenile di Marina di Pietrasanta e in generale della Versilia.

Gli ultimi due casi risalgono a pochi giorni fa. Con grande rammarico per il concessionario di Fiumetto in cui è avvenuto l’episodio dei tre minuti di assenza del bagnino. Nonostante la "bastonata" degli oltre 1.000 euro da versare, i titolari hanno comunque riconosciuto l’errore, ammettendo la leggerezza commessa dal proprio bagnino. Il quale, come detto, dopo aver espletato i propri bisogni sarebbe dovuto tornare alla postazione direttamente dalla passerella, anziché fermarsi per sistemare lettini e ombrelloni che alcuni clienti avevano sparpagliato in maniera disordinata.

d.m.