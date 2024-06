Mulina piange Silvano Bartolucci. Era un marmista di lunga data. Il suo impegno nel Gruppo Labaro

L’amore per la famiglia, per il suo borgo e per il lavoro a contatto con il marmo, ruvido e affascinante come la sua terra d’origine. Una brutta perdita per la comunità di Mulina, che piange la scomparsa di Silvano Bartolucci, marmista d’altri tempi oltre che membro del Gruppo Labaro Martiri di Mulina. Malato da tempo, ha lottato finché le forze gliel’hanno consentito, ma il suo cuore purtroppo ha smesso di battere nel primo pomeriggio di giovedì all’ospedale “Versilia“ dopo un’altra crisi. La sua vita intensa e piena di aneddoti è stata ricordata da coloro che ieri si sono dati appuntamento alla pieve di Santa Maria Assunta, a Stazzema (alla presenza del labaro del Gruppo Martiri di Mulina), per l’ultimo saluto organizzato dalla Pubblica assistenza di Pontestazzemese. “Antonio“, come tutti lo chiamavano in paese, era originario di Stazzema e divideva la sua vita tra l’adorato borgo di Mulina e la ditta di marmo di Ponte di Tavole in cui aveva prestato servizio come marmista.

Il tutto accompagnato dall’amore della moglie Gigliola Gasperi, scomparsa nel 2021 a causa del Covid e conosciutissima maestra di scuola elementare, nonché assessore alla pubblica istruzione a Stazzema dal ’94 al ’99 e dal ’99 al 2004 durante i due mandati dell’allora sindaco Gian Piero Lorenzoni. I coniugi avevano aderito nel ’97 alla costituzione del Gruppo Labaro Martiri di Mulina di Stazzema, fondato da Giuseppe Vezzoni e composto oggi da otto membri, con Silvano che ha collaborato, fino a quando è stato in salute, alle numerose iniziative che il gruppo ha promosso nella chiesa di San Rocco, chiusa dal 2019 a seguito di problemi strutturali al tetto. "Silvano è stato uno dei pochi compaesani che hanno collaborato col gruppo – ricorsa Vezzoni – inclusa la pulizie del campo della Rimembranza. Si è dato tanto da fare ed è stato di grande aiuto. Non era facile trovare gente che si volesse impegnare per mantenere viva la memoria dei Martiri di Mulina. Specie se pensiamo che il Gruppo nacque nel periodo post-alluvione di Cardoso". Vezzoni, a nome del Gruppo Labaro, esprime infine le sue più sentite condoglianze al figlio di Bartolucci, Massimiliano, che lavora al polverificio “Lazzeri” a Pontestazzemese, i nipoti, la nuora e a tutti i familiari.

Daniele Masseglia