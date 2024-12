Movimento 5 Stelle. Le nuove consultazioni: "Per un futuro migliore"

"Inizia un momento cruciale per il nostro Movimento e per il futuro delle idee che condividiamo - scrive la rappresentante del gruppo territoriale Versilia di Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Lanfredi a tutti gli iscritti al partito, in occasione del ri-voto e delle consultazioni che si terrà da oggi fino all’8 dicembre - La partecipazione attiva è la linfa vitale che ci permette di portare avanti i valori e i progetti che ti stanno e ci stanno a cuore e il voto non è un semplice gesto, ma un atto di responsabilità e costruzione collettiva di un futuro migliore. Partecipare significa contribuire direttamente al cambiamento che desideriamo vedere nella nostra società. In questi tre giorni, più che in ogni altro momento, è indispensabile che ognuno di noi faccia la propria parte per difendere gli ideali del Movimento. Tutti insieme, sempre, per un futuro migliore".