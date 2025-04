Mostra sugli Inbook, i libri inclusivi

Una mostra dedicata all’Inbook, libri tradotti in simboli secondo il modello della Comunicazione Aumentativa Alternativa. E’ "Leggere per tutti: lo scaffale Inbook della Biblioteca comunale di Forte dei Marmi" inaugurata al primo piano del Fortino alla presenza dell’assessore alla cultura Graziella Polacci, di Sandra Gemignani (presidente dell’associazione In Altre Parole) e Marzia Morello (presidente dell’associazione Abc di Forte dei Marmi), con l’intervento online dei docenti del Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano. La mostra è visitabile gratuitamente fino a domenica, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’esposizione è dedicata ai libri tradotti in simboli pensati per facilitare la comprensione della lettura in persone con difficoltà cognitive, disturbi del linguaggio, disabilità comunicative o anche in situazioni di svantaggio linguistico, come nel caso dei bambini migranti. Il progetto, curato dalla biblioteca e sostenuto dall’amministrazione comunale, si inserisce in un percorso che ha radici nel 2018, quando all’interno della sede di Palazzo Quartieri fu allestito uno scaffale Inbook nella sezione ragazzi “Francesco Ticci” – il primo e unico nella Rete Bibliotecaria Lucchese. Lo scaffale è stato successivamente trasferito nella nuova sede temporanea della biblioteca a Villa Bertelli, dove continua a crescere. Forte dei Marmi è entrata in una rete di biblioteche toscane che condividono l’impegno di produrre ogni anno un nuovo Inbook: sarà presentato sabato alle 17 all’interno della mostra, con traduzione di Oana Botezatu.