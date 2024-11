Mostra sugli Egizi. Prorogata al 2 aprile

Prorogata al 2 aprile 2025 la mostra (programmata fino al 2 febbraio), “Gli Egizi e i Doni del Nilo” in collaborazione il Museo Egizio di Torino e la Fondazione Villa Bertelli. L’esposizione al Fortino rappresenta un punto di svolta per la valorizzazione dell’offerta culturale del territorio. "La proroga – afferma il sindaco Bruno Murzi – ci permette di rispondere alla crescente domanda di visite da parte di scuole, famiglie e turisti, consolidando il legame tra offerta culturale e turistica. Quello che inizialmente poteva risultare una difficoltà, la gestione dell’overbooking, si è trasformato in un’opportunità, grazie alla disponibilità della Fondazione Museo Egizio di Torino. Per quanto riguarda l’offerta al mondo scolastico, sono stati prenotati dalle scuole tutti i giorni disponibili dal 4 ottobre 2024 fino al 31 gennaio 2025: si tratta di 133 classi (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), per un totale di 2.460 ragazzi, ai quali si aggiungono 260 insegnanti e accompagnatori. E ad oggi in lista d’attesa lista sono 49 scuole per un totale di circa 1000 alunni. Così come sono esauriti fino a gennaio i posti della proposta per famiglie “Domenica pomeriggio: missione alla Mostra”. Forte dei Marmi – prosegue – ha dimostrato di essere in grado di ospitare eventi di prestigio internazionale, grazie anche al restyling completo del Fortino, realizzato proprio in occasione di questa esposizione. Gli spazi sono ora dotati di sistemi avanzati di climatizzazione, controllo della temperatura e umidità, impianti di sicurezza, connessione wi-fi, e un nuovo bookshop. L’Ufficio Informazioni Turistiche è stato inoltre ricollocato all’interno del Fortino e nei prossimi mesi termineremo tutti gli interventi con la riqualificazione esterna"