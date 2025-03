Mostra sugli Egizi. Concerto lirico in piazza Garibaldi

Suggestivo finissage per la mostra Gli Egizi ei doni del Nilo, che il prossimo 2 aprile chiuderà i battenti al Forte di Leopoldo I a Forte dei Marmi. Domenica 30 marzo alle 17 in piazza Garibaldi verrà presentato "Scene da Aida", un concerto lirico, tratto dalla celebre opera di Giuseppe Verdi, basato su un soggetto originale dell’archeologo francese Auguste Mariette, primo direttore del Museo Egizio del Cairo. Sul palco in piazza Garibaldi saliranno il soprano Gianna Queni, il mezzosoprano Benedetta Mazzeto e il tenore Vladimir Reutov, che saranno accompagnati al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta. Per l’occasione, gli interpreti indosseranno raffinati abiti di scene storiche, realizzati dalla celebre sartoria Cerratelli e messi gentilmente a disposizione dalla Fondazione omonima.

"Avendo avuto l’opportunità di ospitare una mostra di tale prestigio, l’unica esposizione organizzata in spazi esterni dal Museo Egizio nell’anno del Bicentenario – ha dichiarato il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi – è stato per noi un grande onore e motivo di immenso orgoglio. L’eccezionale successo di pubblico, in particolare l’entusiasmo con cui le scuole hanno accolto questa iniziativa, dimostra quanto sia essenziale investire nella cultura e nella conoscenza del nostro passato. L’elevata richiesta di visite ci ha spinto a prolungare l’esposizione, segno evidente dell’interesse e dell’apprezzamento che ha saputo suscitare. Questa straordinaria esperienza culturale ha rappresentato un’importante crescita per l’offerta del nostro territorio, rafforzando il ruolo di Forte dei Marmi come punto di riferimento per l’arte e la cultura. Siamo entusiasti di concludere questo percorso con un evento così suggestivo, che unirà la grande musica di Verdi alla magnificenza dell’arte egizia".

"Un commiato originale e affascinante per una mostra unica, che ci ha proiettato nel mondo dell’antico Egitto – ha aggiunto il presidente della Fondazione Villa Bertelli Ermindo Tucci – un percorso educativo e straordinario, che ci ha visto lavorare fianco a fianco del Museo Egizio di Torino, una delle realtà museali più prestigiose del mondo nell’anno delle celebrazioni del bicentenario della sua nascita. Un valore aggiunto ad un’iniziativa di grande spessore culturale e storico che ci ha arricchito, meravigliato e inorgoglito. La superba musica dell’Aida suggellerà degnamente questa nostra esperienza. Ringrazio il direttore della Fondazione Cerratelli Diego Fiorini per il gentile prestito dei costumi di scena".

Il programma prevede l’esecuzione di Aida primo atto: “Celeste Aida” (tenore), “Ritorna vincitore” (soprano), Aida atto secondo: “Fu la sorte dell’armi a tua funesta” (soprano-mezzosoprano), Aida atto quarto: “Già i sacerdoti adunansi” (tenore-mezzosoprano), “La fatal pietra sovra me si chiuse...O terra addio” (Soprano-mezzosoprano-tenore). Ingresso libero