Mostra sugli anni Novanta. Arriva Mauro Repetto

Ecco la prima delle sorprese della rassegna "Ritorno ai ’90. la prima mostra sul decennio che ha cambiato il mondo" ospitata fino al 27 luglio a Palazzo Mediceo. Venerdì mattina sarà presente infatti uno dei protagonisti musicali del periodo, Mauro Repetto fondatore, insieme a Max Pezzali, del gruppo musicale 883 che conquistò le hit con brani come "Hanno ucciso l’uomo ragno", "Sei un mito", "Nord sud ovest est" o "Come mai". Un’occasione ghiotta per chi ha vissuto il periodo: dalle 11,30 alle 13 Repetto sarà a disposizione dei fan per selfie e per scambiare un confronto su aneddoti e ricordi di un decennio di successi. "Un ospite simbolo di quel periodo – commenta Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee – che abbiamo fortemente tenuto ad avere. Anzi, invito chi ha a casa i vinili degli 883 a cogliere l’opportunità di farseli autografare". La mostra dedicata agli anni Novanta è partita col botto: in tanti hanno già visistato le nove sale del Palazzo Mediceo, con sezioni dedicate all’attualità, alla politica, allo sport, alla musica, alla tecnologia, alla moda, alla pubblicità, alla tv commerciale, al design e ai giocattoli, mentre le Scuderie Granducali sono dedicate al Cinema degli anni ’90. La mostra sarà aperta anche domani dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 20.