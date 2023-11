Mostra su Pinocchio. Evento di beneficenza

Non è una bugia. Presto un’iniziativa dedicata al burattino più famoso al mondo permetterà di sostenere il reparto pediatrico dell’ospedale. "Pinocchio in Versilia" tra fiaba, arte e solidarietà è l’iniziativa promossa da La Seravezziana caffè in collaborazione con l’associazione culturale “Versiglia in bocca” patrocinata dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Comune di Seravezza, Fondazione Terre Medicee, Azienda Usl Toscana- nord ovest Ospedale Versilia. Pinocchio, non è solo una fiaba. Rappresenta il viaggio che ogni singolo individuo compie per conquistare la sua umanità. In questo anno il burattino più famoso del mondo, festeggia il 140° anniversario del libro "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi che uscì nel febbraio del 1883 e sarà celebrato con una mostra di dodici opere selezionate, uno spettacolo teatrale ed una campagna raccolta fondi.

Gli artisti che sosterranno questa iniziativa attraverso la loro arte ispirandosi in modo originale e creativo alle avventure di Pinocchio, saranno Roberto Fiasella, Fabiana Toffano, Alessio Palmieri, Carmine Garofalo, Niccòla Giannoni Pivino, Mirko Babboni, Claudio Tomei, Laura Catalano, Brunetta Puccinelli, Roberto Giansanti & Annalisa Atlante, Piero Crivellari, Silvia Iannotta. La mostra della Seravezziana verrà poi accompagnata dallo spettacolo teatrale della compagnia Versiglia in bocca (a breve sarà aperta la vendita dei biglietti). Il ricavato delle iniziative sarà devoluto all’Ospedale Versilia per contribuire attivamente alle esigenze e priorità del settore pediatrico.

Fra.Na.