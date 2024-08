Mostra i danni all’ingresso

Ancora una spaccata notturna i danni di un’attività commerciale. I ladri sono entrati ieri mattina all’alba, fra le 5,30 e le 6, vale a dire poco prima dell’apertura in un panificio al Campo d’Aviazione. I malviventi hanno forzato avvolgibile e porta d’ingresso e si sono intrufolati all’interno del panificio. Hanno scoperto la cassetta di sicurezza dalla quale hanno portato via circa 600 euro. Altri spiccioli sono stati invece rubai dal registratore di cassa. A quanto pare i banditi hanno agito in tutta fretta scappando via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Poco dopo l’amara sorpresa del titolare del forno che ha visto la sua attività saccheggiata dai malviventi. è stata fatta denuncia alle forze dell’ordine che hanno fatto ieri i sopralluoghi sul posto.