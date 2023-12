Mostra evento del regista Chelsom. Approvato il calendario del 2024

La grande mostra estiva al Fortino nel 2024 sarà del regista Peter Chelsom che proprio in paese ha girato il film Security per Sky Original. E’ una delle novità del programma di eventi del prossimo anno varato dall’amministrazione comunale assieme al ritorno – dopo lo spostamento sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta – della Polo Cup fissata tra marzo e aprile in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri. Chelsom esporrà una personale di scatti e immagini dei set da metà aprile al 16 luglio ed è prevedibile la partecipazione di un parterre di star, visto che alle riprese del film nell’inverno 2020 furono coinvolti attori come Marco D’Amore, Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello e Fabrizio Bentivoglio. Sempre il Fortino ospiterà dal 17 gennaio al 14 febbraio la mostra a cura di Paolo Ferrandello; dal 15 febbraio al 4 aprile la mostra “Domenici” e

dal 18 luglio al 5 novembre l’esposizione a cura della Società di Belle Arti.

Confermata la formula di un unico giorno (pare quindi ormai abbandonata la scommessa del festival) del 52° Premio Satira in calendario il 14 settembre mentre dal 18 al 21 aprile tornano le ’signore’ a quattro ruote di Terre di Canossa, in collaborazione con Scuderia Tricolore. Per la stagione estiva a Villa Bertelli – con formula rinnovata – saranno replicati i talk e gli incontri culturali e dalla metà di luglio a fine agosto tornano gli show con i big della musica. Così come sarà riproposto il Concerto all’alba a ferragosto sul pontile visto l’enorme successo e pure Ciao Estate il 21 settembre per concludere la stagione turistica. Per i piccoli dal 24 giugno al 23 agosto nella Pineta dei Bambini, laboratori e spettacoli

Francesca Navari