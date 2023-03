Muore alle Maldive mentre è in vacanza con la moglie

Scorcio delle Maldive

Camaiore, 8 marzo 2023 – Tragedia alle Maldive, dove un uomo di Camaiore è morto davanti alla moglie Barbara. La coppia era in vacanza. Roberto Palmerini, 69 anni, titolare dell’Agraria Stoppino ha avuto un malore. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

L’uomo è spirato e la notizia è arrivata in breve anche in Toscana e a Camaiore. Profondo cordoglio per un commerciante apprezzato, un volto storico dell’economia locale. L’Agraria Stoppino si trova a Lido di Camaiore. Palmerini da qualche tempo non gestiva più direttamente la ditta, passata al resto della famiglia, ma restava molto attivo.

Aveva deciso di prendersi una vacanza al sole delle Maldive, in un luogo da sogno. Quella bella vacanza si è trasformata in tragedia. Oltre alla moglie, l'uomo lascia i figli Edoardo e Eleonora.

Confcommercio Lucca e Massa Carrara “si stringe nel dolore attorno alla famiglia di Roberto Palmerini scomparso all'improvviso. Il Titolare dell' Agraria Stoppino di Lido di Camaiore, era socio storico dell' associazione commercianti e ha fatto tanto per lo sviluppo del tessuto commerciale versiliese”, si legge in un comunicato.