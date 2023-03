Roberto Palmerini morto alle Maldive, Versilia in lutto: “Addio mitico Stoppino”

Roberto Palmerini

Lido di Camaiore, 9 marzo 2023 – “Addio mitico Stoppino”. Roberto Palmerini, 69 anni, titolare dell’agraria Stoppino, storico negozio di Lido di Camaiore, è scomparso a causa di un malore mentre si trovava alle Maldive insieme alla moglie Barbara. Aveva deciso di prendersi una vacanza al sole delle Maldive, in un luogo da sogno. Quella bella vacanza si è trasformata in tragedia. Oltre alla moglie, l'uomo lascia i figli Edoardo e Eleonora.

Il ricordo

Sui social da subito è partito un tam tam di messaggi e di cordoglio per la scomparsa di Roberto, molto conosciuto in paese. “Caro Roberto e’ da ieri che nessuno di noi se ne capacita!!! La vita ti aveva già messo a dura prova e proprio in un momento così bello per te ti ha asserbato un destino così crudele !! Mi ricordo quante risate in gita insieme e alla Misericordia ! La battuta sempre pronta … e anche qualche battaglia mi hai insegnato ad affrontare !! Ora vola libero e sorridi solo come tu sai fare … io ancora non riesco a crederci ma me ne dovrò fare una ragione !!! Ciao mitico mio Stoppino!!!” “Una persona tanto gentile, condoglianze”. “Sorridi da lassù Roberto”.

"Da sempre impegnato per il territorio”

Anche Confcommercio si è stretta al dolore per la scomparsa di Palmerini. “Confcommercio Lucca e Massa Carrara si stringe nel dolore attorno alla famiglia di Roberto Palmerini scomparso all' improvviso. Il Titolare dell' Agraria Stoppino di Lido di Camaiore, era socio storico dell' associazione commercianti e ha fatto tanto per lo sviluppo del tessuto commerciale versiliese”.