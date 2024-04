Colpo grosso al ristorante a Viareggio. Rubati soldi e champagne

Viareggio, 25 aprile 2024 – Che in via Coppino, ieri sera, tirasse una brutta aria lo si è capito già prima della mezzanotte, quando qualcuno ha cercato di forzare l’ingresso del ristorante “Il fronte del porto“. Interrotto però dall’arrivo della vigilanza privata e poi da una volante dei carabinieri. Era solo l’antipasto di una notte tormentata, perché – un centinaio di metri più avanti, verso mare – i ladri, qualche ora più tardi, sono riusciti a mettere a segno un colpo ai danni del ristorante pizzeria “Sale e Pepe“.

Con un piede di porco è stata forzata la porta scorrevole. Se n’è accorto un residente della zona, che a passeggio di prima mattina ha notato l’ingresso del locale semi aperto. Le luci erano spente, dentro non c’era nessuno. E così ha chiamato il titolare, Daniele Guerra, che abita proprio a pochi passi dall’attività. "Purtroppo quando sono arrivato ho capito subito che qualcuno era entrato – racconta Daniele –. L’ingranaggio della serratura era danneggiato, e il registratore di cassa manomesso". Dentro era rimasto poco, quello che in gergo viene chiamato fondo cassa. Ma il malvivente (o i malviventi ) non si è accontentato. Ed ha continuato a cercare. "Nel locale – prosegue Daniele – avevo lasciato dei contanti, ben nascosti. Era l’incasso delle settimana, che mi sarebbe servito l’indomani per pagare alcuni fornitori". Da tre anni, da quando il ristorante pizzeria ha inaugurato portando il gusto della vera pizza napoletana nel cuore della Darsena, "Non era mai accaduto niente. Mai neppure un tentativo di furto" dice Daniele. Che facendo l’inventario si è accorto che dalla cantina mancano pure alcune bottiglie di champagne. "Almeno una decina. Hanno rubato anche quelle, insieme al palmare che utilizziamo per prendere le comande e comunicare con la cucina".

In totale il bottino si aggira tra i 5 e i 6mila euro, a cui vanno aggiunti i danni dello scasso. Sul posto, oltre ad una pattuglia della Polizia, anche la Scientifica che ha rilevato le impronte per tentare di dare un’identità al responsabile del furto. "Resta una grande amarezza, ma noi – conclude Daniele – non ci abbattiamo".

mdc