Muore a 54 anni, un calvario lungo tre settimane

Forte dei Marmi (Lucca), 25 febbraio 2025 – Il suo cuore, da persona robusta e sportiva, ha resistito tre settimane con tenacia. Poi il covid avrebbe avuto il sopravvento sulla vita di Marco Pascale, scomparso a soli 54 anni. Fortemarmino doc, era conosciutissimo un po’ da tutti in paese per essere vissuto da sempre in via Dell’Acqua (solo negli ultimi tempi si era trasferito dalla compagna a Massa) e per quel carattere sorridente ed estroverso. Ma anche per l’estrema professionalità: fin da giovanissimo infatti ha fatto il giardiniere in proprio, prima con la ditta Arcobaleno, poi diventata la Acm Garden, riuscendo ad allargare progressivamente il proprio giro di clientela grazie alla lunga esperienza nel mestiere. Un uomo diviso tra famiglia, lavoro e la grande passione per le moto. Niente avrebbe mai fatto pensare che un’iniziale febbre, avrebbe potuto portare ad un esito così fatale per un uomo che era il ritratto della salute e della voglia di vivere.

“I primi giorni di febbraio ha iniziato a non sentirsi bene – racconta il figlio Cristhian – e poi anche il respiro si è fatto difficoltoso. Così è stato disposto il ricovero al Noa dove è stato immediatamente intubato e dopo tre giorni i medici hanno ritenuto opportuno trasferirlo all’ospedale di Careggi in elisoccorso. Ci hanno detto che non sapevano se sarebbe arrivato vivo. Con l’Ecmo, il macchinario di ossigenazione, è stato tentato il miracolo. Ma all’influenza australiana si era aggiunto il covid e i polmoni sono collassati. Mio padre ha resistito tre settimane in terapia intensiva proprio perché era giovane e sanissimo. Ma quella polmonite bilaterale ce l’ha strappato via. Ingiustamente. Si deve sapere che anche oggi si muore per covid”.

Marco Pascale lascia i figli Cristhian, Shelly, Daniel e Gianmarco, la mamma Fiorinda, la sorella Marilla, la compagna Simona e i nipoti. Tutti loro hanno pregato fino all’ultimo affinché potesse risvegliarsi. La camera ardente è allestita alla casa funeraria La Piramide (di fianco al pronto soccorso dell’ospedale Versilia): i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana, poi la tumulazione al cimitero di Forte dei Marmi.