Addio a Marco Genovesi, scomparso a 61 anni il noto artigiano del marmo

Seravezza (Lucca), 16 aprile 2024 – Il terribile verdetto medico è arrivato il 23 dicembre. Ed in pochissimi mesi quel male diagnosticato ha strappato alla vita – ad appena 61 anni – Marco Genovesi, noto artigiano e papà dell’ex assessore e oggi capogruppo di Creare Futuro, Giacomo. Nato a Pietrasanta il 22 luglio del 1962, Genovesi ha avuto una vita socialmente attiva, divisa tra famiglia, lavoro e il forte attaccamento alla contrada del Ranocchio. Ha sempre svolto l’attività in proprio di artigiano del marmo, fino a quando la crisi l’ha convinto a chiudere il laboratorio di Pozzi per continuare comunque in via autonoma, ricostruendosi con grande energia, tanto da diventare una delle figure più richieste nel settore. Fina da ragazzino ha militato nelle file della contrada, prima come tamburino col gruppo storico del Ranocchio, poi entrando a far parte del direttivo e portando anche idee innovative per far crescere la realtà: fu lui infatti, nel 2000, a realizzare un angolo bar all’interno della sagra allora allestita nell’area Comid. Intuizione a quel tempo geniale e lungimirante. Così come ha sostenuto in modo diretto anche la Pro Loco di Querceta.

Proprio negli ultimi anni, con la nascita del terzo figlio e la ripartenza lavorativa, la vita sembrava girare nel verso giusto. Poi la terribile diagnosi: Marco Genovesi si è spento all’hospice del San Camillo e la famiglia aprirà una raccolta fondi da devolvere alla Fondazione Umberto Veronesi per ricerca contro il cancro. "In questo periodo è stato prezioso l’aiuto della dottoressa Battaglia e del reparto cure palliative – dice il figlio Giacomo Genovesi – che in questi pochi giorni ci ha mostrato vicinanza professionale e umana. E grazie a Stefano Pellegrini che si è davvero speso per la mia famiglia".

Marco Genovesi lascia l’ex moglie Stefania Babboni, l’attuale consorte Idalina Minaj e, oltre a Giacomo, i figli Margherita e il piccolo Nicholas di appena 9 anni e i genitori ultra ottantenni Francesco e Rita che ne piangono la prematura scomparsa. Il sindaco Lorenzo Alessandrini, la giunta e il consiglio comunale hanno formalmente espresso "profondo cordoglio al consigliere Giacomo Genovesi". La camera ardente è allestita alla Croce Bianca e il funerale si svolgerà oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Lauretana a Querceta.

Francesca Navari