La scomparsa di Luca Nannini, colpito da un malore improvviso

Forte dei Marmi, 3 agosto 2024 – Un malore improvviso qualche settimana fa. E non c’è stato nulla da fare per Luca Nannini, 56 anni, attuale amministratore unico di Ersu. Un colpo al cuore per la comunità fortemarmina ma non solo, Nannini infatti – noto dottore commercialista con studio a Massa – ha ricoperto molti incarichi di spicco proprio per le sue competenze, come revisore di società cooperative e curatore fallimentare, con una miriade di impegni di livello. E’ stato amministratore delegato della Multiservizi a Forte dei Marmi dal 2014 al 2017, presidente del cda di Porto Antico di Genova e attualmente amministratore Ersu, ma ha anche svolto attività di trainer presso società di primaria rilevanza internazionale (Daimler-Chrysler, Autostrade per l’Italia) ed era professore all’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia. "Il cuore di tutti noi – è il messaggio di cordoglio di Ersu spa – è colmo di tristezza. Non possiamo che ricordarlo con immenso affetto, per il suo sorriso che trasmetteva consapevole tranquillità, per tutti gli insegnamenti e gli indirizzi che ci ha donato in questi quattro anni di oculata gestione. Il Presidente e la Direzione di Reti Ambiente spa, e per Ersu, la Direzione, Il Collegio Sindacale e Revisore, l’Odv, il personale amministrativo ed operativo tutto, le organizzazioni sindacali, vogliono ringraziare e salutare l’uomo e lo stimato professionista, con la certezza che un parte di Luca vivrà sempre nei nostri cuori".

Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi si stringono intorno ai familiari. "Un professionista di grande valore, stimato, sempre disponibile nei confronti del nostro ente sia come amministratore della Multiservizi fino al 2017, sia come amministratore unico di Ersu. Una persona insostituibile sia dal punto di vista umano che professionale". A ricordarlo anche l’ex sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto. "La comunità della Versilia – dice – perde una figura umana e professionale unica, di saldi valori e grande competenza. Non a caso, quando ero sindaco, attorno al suo nome ci eravamo trovati tutti d’accordo nell’indicarlo come il nuovo amministratore unico di Ersu Ambiente spa, esperienza nella quale ha dimostrato tutta la sua forza gentile - mai sopra le righe e sempre rispettoso di tutti - e la sua competenza". Luca Nannini lascia la moglie Barbara Malfatti, insegnante al liceo di Forte dei Marmi, i tre figli Anna, Sara, Giorgio e i genitori Vera e Ruggiero. I funerali oggi alle 16:30 alla Chiesa dei Frati a Vittoria Apuana dove dalle 11 sarà esposta la salma.

Francesca Navari