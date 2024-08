Chi era Luca Nannini, morto a 56 anni. Il lutto della Versilia

Forte dei Marmi, 3 agoasto 2024 – Versilia in lutto per la morte di Luca Nannini, 56 anni, commercialista di Vittoria Apuana. Una scomparsa improvvisa, un fulmine a ciel sereno per i tanti che conoscevano l’uomo, che era stato amministratore delegato della Multiservizi dal 2014 al 2017.

Nelle scorse settimane un malore, da cui poi non si è più ripreso. Luca Nannini aveva ricoperto diversi incarichi. Era stato revisore di società cooperative ma anche curatore fallimentare.

Era attualmente l’amministratore unico di Ersu, la società che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti urbani di sette comuni della zona apuo versiliese. Era anche professore all’Università di Pisa, alla facoltà di economia. Tanti gli incarichi ricoperti. Era anche presidente del cda di Porto Antico di Genova.