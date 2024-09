Morto il violinista. Giovanni Barsanti

Aveva 88 anni e da tempo era ricoverato alla Rsa Villa Ciocchetti, Giovanni Barsanti, violinista che, nella sua attività concertistica, in Italia come all’estero, ha avuto l’occasione di esibirsi con accompagnamento di orchestra sotto la direzione di maestri, tra gli altri, come Carmen Capori, Herbert Handt, Bruno Martinotti, De Sanctis e Aldo Priano. Un uomo dal grande talento, e dall’immensa carriera, che lascia il figlio, Roberto, avvocato con studio in città e che, per chiunque volesse, sarà possibile salutare nella cappellina della Croce Verde, dietro il complesso di Sant’Agostino, dove è sistemata la salma, o domani, alle 15, in occasione dei funerali in Duomo.