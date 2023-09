Trovato morto in un fosso con una ferita alla testa

Camaiore, 18 settembre 2023 – Tragedia a Camaiore. Un uomo dall’apparente età di 40 anni è stato trovato morto in un fosso, a lato della strada.

Inutile ogni tentativo di rianimazione. Quando il 118 è arrivato la persona, che aveva una profonda ferita alla testa, era già morta. E’ accaduto in località Frati, in via Colletto Santucci. L’allarme è stato dato da alcune persone che hanno visto il corpo.

Subito è scattato l’allarme. Erano circa le 18. Sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore, i carabinieri, i vigili urbani e l’automedica. Si cerca di capire adesso cosa sia accaduto. Le indagini sono a 360 gradi. Non è escluso il malore e neanche un investimento di un’auto pirata.