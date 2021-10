Bagno di Romagna (Forlì Cesena), 23 ottobre 2021 - Un uomo di 68 anni, residente a Viareggio, è morto durante una gita in mountain bike, in località Casanova dell'Alpe nel comune di Bagno di Romagna (Forlì Cesena). Sul posto il Soccorso alpino e speleologico dell'Emilia Romagna. L'uomo è precipitato per diversi metri in una scarpata. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

A quanto si è appreso insieme alla vittima c'era un amico che verrà ascoltato dai Carabinieri come testimone. Si sta cercando di capire se il ciclista sia precipitato per un movimento errato oppure per un malore come al momento potrebbe essere più probabile. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino.