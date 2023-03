Morte sul lavoro Imprenditore assolto

Una morte sul lavoro nella notte di San Valentino di cinque anni fa. Ieri, le sentenze di condanna e assoluzione, per due imputati si terrà invece il processo, rito ordinario. Alessandro Colombini, 39enne, cadde da un ponteggio di uno yacht in allestimento, un volo di oltre 10 metri alla Seven Stars ai Navicelli. Sotto accusa un pannello mancante. Colombini, dipendente della Mp Metal di Cascina, doveva effettuare qualche saldatura. Per quella morte sono state accusate, a vario titolo, sei persone, una, nel frattempo, è deceduta. Molto si è parlato, nelle udienze, del ponteggio e delle regole e precauzioni che il datore di lavoro deve prendere. Ieri, davanti alla gup Nunzia Castellano, pm Miriam Pamela Romano, Davide Piccolino Corsico ha patteggiato un anno e 6 mesi e Alessandro Del Sarto, 1 anno e due mesi, pena sospesa per entrambi. Michele Puccini è stato condannato a un anno e 4 mesi. Assolto, per non aver commesso il fatto, l’amministratore della Seven Stars, Davide Mugnaini di Massarosa. Gabriele Del Dotto e Kenneth Coleiro sono stati invece rinviati a giudizio. Sono stati tutelati dagli avvocati Riccardo Carloni, Enrico Marzaduri, Marcello Mancini, Gabriele Parrini, Filippo Tacchi e Giulio Venturi. La famiglia si è costituita parte civile. Gli avvocati Francesco e Guglielmo Virgone, per il procedimento penale, assistono la moglie di Alessandro, Donatella, e il figlio, nel civile tutelano il fratello Francesco.

Colombini non ebbe neppure il tempo di chiedere aiuto. Cadde giù gridando e finendo sul pavimento. Testimoni altri operai presenti per terminare alcuni lavori. Ci furono i rilievi anche dei tecnici del dipartimento di Medicina del lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest.

Antonia Casini