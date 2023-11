Morte Lucarini, nominato Petracca. Lo pischiatra farà perizia sul marito

Toccherà allo psichiatra viareggino Alberto Petracca il compito di eseguire la perizia tecnica su Daniele Mazzolini, il 61enne di Capezzano Pianore sul quale pende l’accusa di aver causato volontariamente l’incidente stradale in cui nell’ottobre 2022 morì la moglie Anna Lucarini, agente della polizia municipale di Pietrasanta. Petracca è stato nominato dal giudice Antonia Aracri nel corso dell’udienza che si è tenuta ieri al tribunale di Lucca, con la decisione di rinviare il dibattimento al prossimo 8 aprile. La perizia psichiatrica era stata disposta dal giudice Aracri all’udienza preliminare di ottobre. In quell’occasione la pm Sara Polino aveva chiesto il rinvio a giudizio di Mazzolini per il reato di omicidio volontario, sostenendo che il 9 ottobre 2022 l’uomo, alla guida della propria auto, mentre percorreva la Sarzanese andò a schiantarsi contro un albero causando la morte della moglie 58enne.

La perizia psichiatrica di Petracca fornirà pertanto alcune delle valutazioni necessarie per consentire al giudice di formulare l’eventuale rinvio a giudizio nei confronti di Mazzolini, difeso dall’avvocato Luigi Pace di La Spezia. La figlia e la sorella della vittima sono invece assistite come parte civile, insieme al cugino, dall’avvocato Gianmarco Romanini, mentre l’avvocato Adele Boris tutela il nipote.

Daniele Masseglia