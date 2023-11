Morte di Puccini. Le cerimonie e il convegno

Oggi cade il 99° anniversario della morte di Giacomo Puccini. In attesa delle celebrazioni del centenario, Stamani alle 11 si tiene la deposizione della corona di alloro da parte dei Carabinieri in alta uniforme alla statua del Maestro sul Belvedere di Tirre del Lago. L’omaggio nella Villa Mausoleo sarà accompagnato dalla Corale Giacomo Puccini accompagnata al pianoforte da Silvia Gasperini. Il funerale torrelaghese e la deposizione delle spoglie nella villa avvenne il 29 novembre 2026, due anni dopo la morte a Bruxelles e la tumulazione provvisoria nella tomba di famiglia di Arturo Toscanini. Lorenzo Viani scrisse: "Stamani estatici, stupiti, con un silenzio di grandi occhi aperti, gli uomini nudi della boscaglia, i cacciatori del luogo, i barcaioli e le loro donne luttate seguivano il feretro. L’avevano visto tante volte, il Maestro, loquace e arguto al volante della sua macchina o al timone della barca che si erano fatti quasi l’illusione che Egli sfuggisse alle leggi che regolano e governano la materia".

Sempre oggi alle 16 alla Gamc di Viareggio si terrà l’incontro "Conoscere Puccini - Stati generali delle istituzioni pucciniane" per creare una rete organica e operativa per il futuro, sistematizzando le collaborazioni già esistenti tra i singoli. L’intento è e quello di trasmettere l’idea che la conoscenza di Puccini, in senso lato, può e deve crescere, per spazzare via luoghi comuni e interpretazioni fuorvianti. Un incontro promosso da Fondazione Festival Pucciniano, Centro Studi Giacomo Puccini, Fondazione Simonetta Puccini, Fondazione Giacomo Puccini, Archivio Ricordi, Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini, Associazione Lucchesi nel Mondo.