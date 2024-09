Monumento alle donne di S.Anna. Sarà scelto il bozzetto migliore. Previste due giornate di votazioni

Una scelta morale e di memoria prima ancora che artistica. Si tratta della votazione per decretare il bozzetto sulla base del quale verrà realizzata la scultura in omaggio alle donne coraggio di Sant’Anna che da oggi si sposta al Palazzo della Cultura di Cardoso. Infatti, i quattro modelli realizzati dagli studenti dell’Accademia delle belle arti di Carrara, che finora erano esposti al Museo storico della Resistenza nel Parco nazionale della Pace di Sant’Anna, saranno così più vicini alle altre comunità stazzemesi: ad oggi sono state 750 le donne che si sono espresse in questa scelta. I voti sono stati raccolti dal 2 giugno 2024: l’iniziativa era stata inaugurata, per volontà dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, nel giorno della Festa della Repubblica.

E da oggi, con il dislocamento in questa nuova sede, lo scopo sarà quello di raccogliere un maggior suffragio. La votazione al Palazzo della Cultura si aprirà con una cerimonia, oggi dalle 15 fino alle 18, alla quale sarà presente l’Associazione Martiri di Sant’Anna, l’onorevole Carlo Carli, il sindaco Maurizio Verona e l’assessora alla cultura di Stazzema Anna Guidi.

"Le donne furono protagoniste quasi assolute dell’eccidio di Sant’Anna, con i bambini, alcuni dei quali portati ancora in grembo - commenta la professoressa Anna Guidi -. Dal buio confortevole del seno al buio della morte il passo fu breve. Saranno quindi le donne di oggi a rappresentare le donne di allora, votando il bozzetto che incontrerà la loro approvazione. La statua poi sarà collocata in piazza Anna Pardini, la porta di ingresso del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna". Le custodi del Tappeto della Pace, Vera Vangelisti e Giannetta Pieruccioni stavolta, garantiranno l’apertura della raccolta voti dalle 15 alle 18.30 sia questo pomeriggio che il giorno del 25 settembre. Potranno votare tutte le donne residenti e non, e le votazioni si chiuderanno il 30 settembre.

Fra.Na.