Monumento alla Linea Gotica. I volontari lo hanno ripulito

Alcuni volenterosi strettoiesi doc hanno pulito il monumento della Linea Gotica, tra via Strettoia e via Amos Paoli: Luca Viti detto Bracone, Milco Gianfranceschi e il presidente del Comitato Strettoia Diego Pelucchini con la supervisione di Bice Ferrari assitita dalla new entry Lara Giannini. Il monumento fu realizzato nel 2006 ma le sue origini risalgono al 1985: un semplice cippo, una stele raffigurante il simbolo di una morsa stilizzata, una tenaglia che stringe al centro una lapide di marmo a significare il confine e la contrapposizione di due mondi. Nel 2006 fu fatto un vero e proprio segno della memoria – sempre più fotografato e diventato quasi un simbolo identificativo della frazione di Strettoia. L’idea fu di Ettore Francesconi che volle ricordare le vittime civili del fronte della Linea Gotica. Il monumento ha sullo sfondo la cornice inconfondibile delle colline di Strettoia che dall’estate del 1944 alla primavera del 1945 furono teatro di scontri sanguinosi, dove centinaia di persone lasciarono la loro vita.