Mondiali di danza. Sei atlete in gara in Finlandia

Sei ragazze, due di Stazzema, una di Pietrasanta, e tre di Montignoso (foto) della scuola di Pole dance “Animo” di Pietrasanta partono domani per il “Campionato del mondo di Pole sport posa” a Jyvaskyla in Finlandia fino a domenica. Le accompagna Monia Baldi Galleni, allenatrice. "E’l’appuntamento annuale più ambito da ogni atleta di questa disciplina sportiva al quale non è scontato partecipare e riuscire a qualificarsi", dice la coach. Le atlete della Categoria juniors A amatori sono Melissa Pieruccioni, classe 2011 di Stazzema, e Carlotta Ceccarelli 2011 di Montignoso: gareggeranno domani nella finale di categorie. Margherita Moriconi, del 2008 di Stazzema, è nella Categoria junior B amatori. Rappresentano l’Italia Sara Bonuccelli, del 2009, e Emma Dazzi, classe 2011 Categoria junior A competitive, residenti a Montignoso. Asia Marianetti, 2007 di Pietrasanta, gareggerà nella Categoria junior B competitive. Si esibiranno sabato per conquistare la finale. "Vivere un’esperienza del genere è importante sotto il profilo agonistico e personale – dice Monia Baldi Galleni, titolare dello studio “Animo pole dance e arti aeree”. "La preparazione è inziata dopo il campionato nazionale “Pole sport e discipline aeree” primo weekend di giugno a Bologna. Le atlete si sono spinte oltre con coreografie più complesse e ricche. Sono pronte per brillare e vivere questa esperienza unica. È stato un impegno grande al quale hanno partecipato Lucrezia Piattelli, per la costruzione delle coreografie, e Irene Scalas per la preparazione e aiuto con la gestione della palestra".