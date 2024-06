Modificato il piano triennale dei lavori con una maggiore spesa

Approvate in consiglio comunale le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 e all’elenco annuale 2024 che vedrà ulteriori interventi per 1 milione e 640mila euro. Questo è possibile grazie alle risorse liberate a seguito dell’approvazione del rendiconto 2023, derivanti dell’applicazione della quota di avanzo disponibile finalizzato a investimenti. Manutenzioni delle strade, del patrimonio, verde pubblico e progettazione e realizzazione dell’intervento per la riapertura della strada di Pioppogatto attualmente chiusa.

Il Comune ha inoltre ottenuto alcuni nuovi finanziamenti che permetteranno altri lavori sul territorio oltre a quelli già previsti. In particolare si tratta di un contributo concesso dalla Regione Toscana per un importo di 555.000 euro destinato al rifinanziamento dei lavori di adeguamento della Scuola di Piano di Conca e in particolare il locale refettorio e i servizi connessi. Altro contributo è quello della Fondazione Crl per l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio strategico a uso scolastico “Don Aldo Mei” di Bozzano per un importo di 200.000 euro, e ancora per lo stesso intervento l’incremento del contributo assegnato dalla Regione per il co-finanziamento per un importo di 160 mila euro.

"Una cifra considerevole che si unisce un piano già considerevole di interventi non solo su scala triennale ma già da quest’anno 2024 – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – riusciamo a dare risposte ad alcune situazioni critiche e attese dai cittadini, continuiamo a lavorare a testa bassa a tutti i livelli dalla manutenzione, al verde alle grandi opere”.