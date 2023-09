"Misure inadeguate da Stato e Regione"

L’ennesima notte violenta, sulla coda di "Un’estate davvero drammatica – interviene la Lega – con una scia di violenza, risse, furti, rapine e spaccio che non accenna a diminuire. Malgrado – sostengono Maria Pacchini e Alessandro Santini, segretario e capogruppo della Lega a Viareggio – la concentrazione di un numero di Forze dell’Ordine mai visto prima". "E per ottenere le quali – aggiungono – la Lega si è spesa impegnando parlamentari e consiglieri regionali". Il dispiegamento di forze "evidentemente non basta ed è inevitabile – secondo Pacchini e Santini – pensare al tema dell’immigrazione, che sta vivendo un periodo molto critico a causa di un’Europa che non è interessata ad aiutare l’Italia su questo fronte caldissimo, ad una Regione Toscana che si ostina a non prevedere i centri per il rimpatrio, ma anche, va detto per onestà , ad un Governo Meloni che fino ad oggi non è riuscito a mettere in campo misure adeguate a questa situazione eccezionale.

Crediamo - concludono i rappresentanti della Lega - che la linea giusta sia quella di Matteo Salvini che, in quanto ad immigrazione, è stato l’unico Ministro dell’Interno in grado di fermare gli sbarchi".