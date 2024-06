Miss Toscana incontra la lavanda. La bellezza femminile si tinge di viola

SANTA LUCE (Pisa)

Ragazze incantevoli in uno scenario naturale meraviglioso. Non era mai accaduto che una selezione di Miss Toscana (concorso che porterà alcune ragazze del Granducato sino alla ambitissima finale di Miss Italia) si svolgesse nel mezzo delle colline della Toscana che dal mare portano alla Valdera.

Domani, domenica, al calar del sole (inizio ore 18) la magica alchimia si materializzerà in un tardo pomeriggio da ricordare. La sfilata delle partecipanti alla selezione e la proclamazione delle vincitrici e delle damigelle d’onore avverrà in una cornice speciale come quella dei coloratissimi campi di lavanda nelle splendide colline pisane del territorio comunale di Santa Luce.

Luoghi incantati, che in questo periodo sono meta di tanti visitatori che si immergono in un mare di colori e gustano la natura a diretto contatto.

Infatti dal 7 giugno al 14 luglio, in concomitanza con la fioritura nelle campagne che diventano tutte di color blu e viola, va in scena il “Lavanda Festival“ giunto alla sesta edizione. Quest’anno si è voluto abbinare anche la bellezza femminile e la ventina di ragazze in gara saranno parte attiva in una location da film immortalata dagli scatti dei fotografi e da filmati che faranno sicuramente il giro del web.

Un bellissimo progetto quello che va in scena in un angolo di Toscana ammiratissimo da turisti italiani e stranieri.

L’organizzazione è di “Flora – Salute e benessere“ e dell’agenzia Syriostar in collaborazione con “Terre di Pisa“, “Colli Pisani – Rete di imprese“ e con il patrocinio delle amministrazioni comunali della zona a partire da quella di Santa Luce. La ragazza che vincerà sarà ammessa alla semifinale regionale.

A presentare il pomeriggio di bellezza tra la natura e le tonalità cromatiche dell’estate sarà Raffaello Zanieri.

In un tripudio di colori viola e blu, di aromi e profumi chi sceglierà un pomeriggio all’aria aperta (costo dell’ingresso 4 euro) si troverà ad ammirare anche tante bellissime ragazze.

Saranno allestiti un ampio parcheggio e una zona ristoro con gustosi prodotti di alta qualità delle aziende locali.

Intanto giovedì sera a Calenzano è andata in scena un’altra selezione. La pratese Matilde Gonfiantini di 24 anni ha vinto la fascia di Miss Parco della Ragnaia precedendo le viareggine Penelope Bonuccelli e Giada Carfora.

