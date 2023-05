Minaccia la cassiera col coltello Colpo ieri mattina alla Conad

Di fronte alla minaccia del coltello le mani della cassiera del Conad City di Capezzano Pianore hanno cominciato a tremare. E più il rapinatore le agitava davanti quell’arma, più le sua mani continuavano a vacillare. "Dammi i soldi", "Voglio i soldi" ha continuato a ripetere ossessivamente il malvivente. Ma la cassa, inceppata dalla paura che scorreva come un brivido sulle mani della giovane cassiera, non voleva saperne di aprirsi.

E per due minuti, che sono sembrati un’eternità, il supermercato di via Giacosa è rimasto ostaggio del terrore. Il rapinatore intorno a mezzogiorno è entrato come un razzo nell’attività, puntando dritto alla cassa. Indossava un giacca nera, abbottonata da cima a fondo, col cappuccio nero ben calzato sulla testa e uno più chiaro, invece, per travisare i contorni del volto. Un guanto di lana sulla mano destra e un coltellaccio da cucina impugnato a sinistra, nella mano nuda.

Pochi i clienti che in quel momento erano all’interno del negozio, e tra di loro un uomo che ha provato a far calmare il bandito nelle fasi concitate del colpo. "Stai calmo – gli ha detto, affrontando la situazione con coraggio e freddezza –. Dalle il tempo di aprire la cassa e poi prendi tutto quello che vuoi. Ma non farle male... Stai calmo".

Non appena il cassetto del registratore di cassa si è aperto il malvivente ha allungato la mano, e ha preso tutte le banconote che potava con una sola manciata. Poi di corsa ha raggiunto il parcheggio vicino, dove un complice l’attendeva con il motore acceso. È salito in auto e insieme, il rapinatore con il suo palo, sono fuggiti via. Adesso è caccia ad una Clio nera.

Prima di entrare in azione il bandito incappucciato ha tergiversato. Impossibile non notarlo, imbacuccato dentro a quel giaccone nero nonostante il caldo piovuto all’ora di pranzo "L’ho notato girottolare nel parcheggio – racconta un testimone – e avvicinarsi a piedi una prima volta al supermercato. Forse in quel momento all’interno c’erano troppo clienti, e infatti si è allontanato". Ha atteso pochi minuti, e si è ripresentato di fronte all’ingresso del Conad City. A quel punto, al secondo tentativo, ha fatto irruzione. Oltre al video registrato in presa diretta da una cliente, gli agenti della Polizia – intervenuti immediatamente – hanno ascoltato vari testimoni e raccolto i video della telecamere di sorveglianza. E sono al lavoro per arrivare ad identificare il rapinatore e il suo complice. Fuggiti chissà dove, a bordo di quella Clio nera.

Martina Del Chicca