Mimose per Marta Gierut. Omaggio alla sua scultura

Commozione ieri mattina in via Pea, a Tonfano, per il 18° anniversario dell’inaugurazione della scultura monumentale “Il volto e la maschera“ dedicata a Marta Gierut, artista e poetessa scomparsa tragicamente nell’agosto 2005 a soli 27 anni. L’opera, in marmo rosa del Portogallo, ha preso spunto dall’omonima scultura di terracotta eseguita da Marta nel 1994 ed è stata ingrandita nel 2006 da Renzo Maggi con il taglio del nastro avvenuto l’11 febbraio 2006. "Intensa e autentica è la vita di un fiore. Tale è stata quella di Marta – scrive il padre Lodovico Gierut, noto giornalista e critico d’arte – per cui è stato giusto ricordare sia la data in cui fu inaugurata la sua scultura monumentale, inserita nel Parco internazionale della scultura contemporanea del comune di Pietrasanta, sia la lirica, di cui è autrice, che avvolge l’intero marmo rosa: ’Un fiore giallo rosso blu è sempre un fiore/ un fiore senza un petalo è sempre un fiore/un cigno senza un’ala è sempre un cigno/ l’umano è sempre un umano/la vita è sempre azioni d’amore’".