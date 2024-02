Migliaia di euro per beneficenza già raccolti allo Sturla Bar

LO Sturla Bar ha già raccolto migliaia di euro per la beneficenza: è lo storico gazebo presenti ai corsi di Carnevale al Palo 13, di fronte alla gelateria Vale, l’ex Viel. Nato per gioco 9 anni fa da una gruppo di vecchi amici che seguivano il Cgc ai tempi d’oro che hanno sposato questa causa, il Burla è diventato il punto di ritrovo per quelle generazioni che hanno frequentato la Passeggiata dagli anni ‘80 ai 2000 e oggi sono genitori e si ritrovano qui per rivedersi e stare insieme.

“Da uno svago si è trasformato in un vero e proprio lavoro del fine settimana – commenta la voce univoca, dato che l’associazione non ha un presidente, dei venti volontari dello Sturla – ma nonostante ciò siamo molto contenti, perché ci divertiamo e facciamo divertire”. Lo Sturla, animato dalla simpatia di viareggini doc e dalla musica di Tore Dj, che per suonare rinuncia a guadagnare in altri posti, è diventato quindi un must per tutti. “Speriamo di superare gli ottomila euro raccolti lo scorso anno – dicono – perché sta andando bene e ogni anno abbiamo sempre più riscontro tra chi ama il vero spirito di Burlamacco. Quest’anno doneremo 5mila alla Croce Verde di Viareggio, altri soldi andranno ad un’associazione di Porretta Terme che segue i bambini down”. Dal 2024 lo Sturla è infatti affiliato alla alla pubblica assistenza alla presidente Carla Vivoli e a Muzio Gianni, che organizza il rione e il chiosco al Carnevale.

Dario Pecchia