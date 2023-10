Microplastiche e ambiente marino. Convengo dei Lions alla Gamc

I Lions a difesa dell’ambiente. Domattina, alle 10, il Centro studi regionale del Lionismo organizza alla Gamc, a Palazzo delle Muse, il convegno "Microplastiche e ambiente marino". Dopo i saluti del sindaco Del Ghingaro, dei presidenti dei Club Lions viareggini Luca Lunardini e Maurizio Bartolomei e del governatore toscano Alberto Carradori, interverranno esperti della materia come Anna Maria De Biasi (Presidiomaris), il professor Valter Castelvetro, il dottor Franco Biagi, l’ingegner Andrea Ticci e Gabriella Solari. "Il Centro studi è finalizzato ad attività di proposta civile e sociale – spiega il presidente Roberto Breschi –; tra queste è di spiccata attualità il tema dell’inquinamento, in particolare delle microplastiche non biodegradabili che, una volta presenti nell’ambiente, si accumulano e vi rimangono. Solo negli oceani, l’inquinamento annuo si stima attorno alle 10 tonnellate. Sono state trovate in 114 specie tra pesci e uccelli e non sono un problema per la salute della fauna marina, ma anche per noi uomini".