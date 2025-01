"Miccio-gate", la svolta. Il Ponte ritira la querela. Il Palio va al Leon d’oro

Nuovo colpo di scena nel ’Miccio-Gate’. La contrada del Ponte ha infatti ritirato ogni azione legale nei confronti della Pro Loco e, quindi, vengono cancellate le sazioni imposte dal nuovo consiglio e conseguenti in automatico proprio considerato il ricorso a carte bollate. Restano però in piedi le decisioni che furono prese dalla Commissione etica nella precedente gestione ed, in sostanza, il Palio dei Micci 2004 viene passato di mano alla secnda contrada classificata, cioè il Leon d’Oro.

"Sabato scorso – recita la nota diramata dal consiglio e dal presidente della Pro-Loco – la contrada Il Ponte ha comunicato di aver ritirato gli atti giudiziari nei confronti di questa Pro-Loco. Nella riunione tenutasi nella serata di lunedì 13, tra il consiglio dell’ associazione e le contrade, ne viene preso ufficialmente atto e conseguentemente vengono dichiarate nulle le sanzioni prese da questo consiglio nei confronti del Ponte, alla quale rimangono assegnate le vittorie nelle manifestazioni di Miss Palio e del Festival del Miccio Canterino 2024. A carico della contrada restano invariate tutte le decisione prese dalla commissione etica della precedente Pro-Loco per cui il Palio 2024 non viene assegnato e la Coppa del Presidente, in base alla squalifica del Ponte, viene aggiudicata alla contrada Il Leon d’Oro, seconda classificata.

"Si precisa – prosegue la nota – che l’attuale consiglio di questa Pro-Loco non è mai voluto entrare nel merito delle decisioni prese dalla commissione etica, ritenendo di non avere i mezzi per farlo ed alle quali si è sempre dichiarato estraneo. Alla luce di quanto scritto si chiude definitivamente questa triste vicenda con l’ augurio che sia stata d’ insegnamento per il futuro del nostro Palio. Si invitano i contradaioli delle 8 contrade a scrivere, tutti assieme, la parola “fine” astenendosi da commenti inutili e deleteri per l’immagine del Palio. L’attenzione di tutti ora deve essere rivolta alle manifestazioni del nuovo anno con l’intento di svolgerle in un clima di tranquillità ed all’insegna di quella sana e leale competizione che le ha sempre contraddistinte".

Intanto venerdì 24 gennaio, nella sala della Croce Bianca di Querceta, verrà presentato pubblicamente il calendario ufficiale delle manifestazioni con i relativi sorteggi.

Francesca Navari