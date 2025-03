Miccio Canterino verso il sold out. Giovedì via alla kermesse canora

Tutto pronto per la 66esima edizione del Miccio Canterino in programma giovedì, venerdì e la gran finale di sabato. L’appuntamento è al Palasport di Forte dei Marmi alle 21,30 con i cantanti delle otto contrade che si sfideranno a suon di riff, acuti e ritornelli per l’assegnazione della Lira d’oro conquistata l’anno scorso da Antonio Maggio con il brano “Accendi la miccia”. "Le serate di venerdì e sabato sono già sold out e rimangono pochi biglietti per i ritardatari per giovedì – spiega il neo-presidente Pro Loco Antonio Giorgi – e prevediamo un pubblico da 1700 persone a serata".

Il Festival sarà condotto, per la prima volta, da Federico Conti di Noi Tv e presenzieranno diversi ospiti: giovedì, per l’apertura, sarà protagonista il famoso comico, cabarettista e conduttore televisivo Gene Gnocchi che divertirà il pubblico con due sketch durante la serata; venerdì il promettente divertente prestigiatore romano Raffaello Corti (che abbiamo visto in tv a “Colorado”, “Zelig” e definito il comico di Amadeus nei “Soliti Ignoti”), per la serata finale confermato il musicista apuano Simone Paolini con la sua “Sarabanda” delle canzoni degli scorsi anni del Palio assieme ai giovani delle contrade.

Ma andiamo a scoprire i protagonisti. Tra nuovi cantanti e ritorni eccellenti, eccoli: la Cervia porterà sul palco Eliza G e il coro Joyful Singers con il brano “Brucia”; per il Leon d’Oro (terzo nel 2024) tornerà Federica Camba con “La mia gente”; Alex and Friends si esibiranno per la Lucertola con “Polvere e musica”; la Madonnina punterà su Alice Spinelli con “Oppure no”; il Ponte cercherà il bis con la new entry Verdiana e il brano “Besame micho”, simpatico titolo che gioca con le parole; i biancorossi del Pozzo hanno confermato Lorenzo Baglioni con “Ma il Palio di più”; la centralissima Quercia schiererà i versiliesi Leo e Pierfrancesco Badiali con Igor Fornaciari e “Giocatela” e per il Ranocchio ritorno della pluri-vincente Giulia Mutti che insieme a Marte (l’anno scorso seconda) canterà “Forse forse forse”.

"Spero di ripagare la fiducia di chi mi ha votato e scelto come nuovo presidente e cercare di organizzare e promuovere nel miglior modo possibile le varie competizioni del Palio per farle conoscere il più possibile al di fuori del nostro comprensorio. Il Palamiccio? Rimane, per ora, un sogno, non è facile realizzarlo" conclude Giorgi. Gli ultimi biglietti sono in vendita (solo per la prima sera) alla Pro Loco in Don Minzoni a Querceta (12 euro), per info 0584 760871.

