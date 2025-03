Miccio Canterino. Stasera al via la kermesse

In alto i microfoni, è il gran momento della 66’ edizione del Miccio Canterino in programma stasera, domani e sabato con l’elezione del vincitore. L’appuntamento è al Palasport di Forte dei Marmi alle 21,30 con i cantanti delle 8 contrade che si contenderanno la “Lira d’oro” conquistata l’anno scorso da Antonio Maggio.

Si tratta dell’esordio da presidente della Pro Loco di Antonio Giorgi, per 25 anni alla guida della Madonnina. Il Festival è condotto da Federico Conti e ospite Gene Gnocchi con i suoi sketch.

Ecco i cantanti in gara: la Cervia porta Eliza G e il coro Joyful Singers con “Brucia”; per il Leon d’Oro di Giuseppe Menchini torna Federica Camba con “La mia gente”; Alex and Friends si esibiscono per la Lucertola con “Polvere e musica”; la Madonnina punta su Alice Spinelli con “Oppure no”; il Ponte cerca il bis con Verdiana e “Besame Micho”; Lorenzo Baglioni gareggia per il Pozzo con “Ma il Palio di più”; la Quercia schiera i versiliesi Leo e Pierfrancesco Badiali con Igor Fornaciari e “Giocatela” e per il Ranocchio ritorno della pluri-vincente Giulia Mutti che con Marte interpreta “Forse forse forse”.

Per info 0584 760871.

D.P.