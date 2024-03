Miccio Canterino, è tutto sold out. Domani via alla kermesse in musica

Orecchie dritte per acuti e bassi per la 65esima del “Miccio Canterino”, l’edizione dei record con tre serate sold out. La manifestazione si svolgerà da domani a sabato dalle 21 in poi al Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi. Dove sul palco si esibiranno 8 cantanti per ogni contrada, anche famosi a livello nazionale, per contendersi l’ambita “Lira” vinta dal Ranocchio negli ultimi due anni. La formula è ormai collaudata e l’edizione 2024 non mostra cenni di flessione grazie a stelle dei talent (e non) che si contenderanno il drappo disegnato da Manola Caribotti. Il presentatore sarà Roberto Ciufoli, comico, attore e doppiatore e protagonista dell’indimenticabile “Premiata Ditta”. La serata finale sarà arricchita dalla performance di Simone Paolini che proporrà una ’Sarabanda’ di canzoni delle passate edizioni del Festival. "Abbiamo superato noi stessi – commenta il presidente Pro Loco, Gianluca Ceragioli – con tre serate tutte esaurite e, come ogni anno, cantanti di ottimo livello. Domani ci sarà anche intrattenimento per bambini, venerdì, per la “Festa della donna”, regaleremo una rosa ad ogni signora o signorina presente. E poi consegneremo una targa ad Elena Carducci, “La Divina” del teatro dialettale come la chiamava Silvano Alessandrini. Ringrazio tutti i volontari del Palio, la Croce Bianca, la Croce Rossa, il Radioclub Nuova Azzurra, il Muttley’s Group Versilia e le forze dell’ordine. Il palco sarà ancora più bello e grande, sarà un’edizione da non dimenticare".

A contendersi la vittoria, conquistata negli ultimi due anni dalla versiliese Giulia Mutti, saranno (per la Cervia) Antonino con “Figli del Sole”; il Leon d’Oro concorrerà con Deborah Iurato (che ha partecipato anche al Festival di Sanremo) con “A Casa”; Lucertola in pista con Valentina Caturelli e il brano “Siamo solo noi”. Proseguendo la Madonnina proporrà Ilaria Mongiovì e “Lasciarsi andare”; per il Ponte torna Antonio Maggio (già vittorioso al “Miccio” e perfino a Sanremo nel 2013 tra i giovani) con il coro Gli Incastrati e la canzone “Accendi la Miccia”; il Pozzo cala la carta Lorenzo Baglioni per interpretare “L’ultimo Palio” mentre la Quercia punta su Matteo Becucci e Pablo alla chitarra elettrica con “Il bianco e il nero”. Infine il Ranocchio sarà rappresentato da Marte con “Come piace a me”. L’albo d’oro del “Miccio” vede in testa Cervia, Leon D’Oro e Lucertola con 10 vittorie, Quercia a 9, Ranocchio a 7, Pozzo 6, Ponte e Madonnina 5. Per informazioni Pro Loco in via Don Minzoni a Querceta (tel. 0584 760871, mail [email protected]).

D.P.