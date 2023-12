Mezzo secolo di Tubinavi. Tutta la nautica è in festa: "Noi, tra gli ultimi decani"

Conserva gelosamente la foto del padre Giuliano, quando con la divisa azzurra e la sigaretta in bocca lavorava al cantiere Benetti, e della madre Liviana seduta alla scrivania tra pratiche da sbrigare e un sorriso grande così. È con queste due istantanee che Andrea Piccioli rende omaggio ai genitori e alla loro creazione: la Tubinavi srl, storica officina idraulica navale, con sede in via Savi, nel cuore della Darsena viareggina. Il motivo di tanto orgoglio ed entusiasmo è la ricorrenza in calendario oggi, dato che l’azienda festeggia 50 anni di attività. Era infatti il 12 dicembre 1973 quando Giuliano Piccioli, che si era formato nella prestigiosa Officina Nanni e nel cantiere dei fratelli Benetti, e la moglie Liviana Dal Pino costituirono la Tubinavi snc assieme ad altri soci, per poi assumerne la piena proprietà nel 1984.

Durante questo intenso mezzo secolo la Tubinavi ha collaborato con tutti i principali cantieri navali viareggini e non solo, da Benetti a Codecasa, da Picchiotti a Perini Navi, passando per Sanlorenzo e Permare, nella costruzione di yacht nuovi e in refitting. "Da quel 1973 – scrive Andrea – Tubinavi è cresciuta, ma senza farsi prendere dall’euforia del gigantismo in cui può indurre questo mercato, mantenendo un profilo medio che le consentisse di garantire al meglio il proprio lavoro. Come tutto il mondo della nautica ha dovuto affrontare tempeste e bonaccia, venti contrari e in poppa, ma la proprietà ha sempre cercato di tenere, con serietà e onesta, ben saldo il timone con la rotta verso la realizzazione di panfili sempre più belli". Tutto questo grazie anche al proprio capitano Orlando Volpe, per tutti “il Volpino“, che ha raccolto il testimone alla guida tecnica dell’azienda dal suo mentore e cognato Giuliano nel lontano 1985 e, oltre ad essere uno degli ultimi decani di quella darsena viareggina che dette vita all’eccellenza mondiale nello yacht-building, ancora oggi rappresenta il faro a cui si rivolgono, quando serve un consiglio o un aiuto, i suoi nipoti Sabrina e Andrea (suoi soci) e i dipendenti.

"Quest’ultimi – conclude Piccioli – sono la forza di Tubinavi. Quindi non soltanto semplici maestranze, ma membra viva e colonne portanti dell’azienda: alcuni di loro, assunti quando erano poco più che ragazzi, oggi sono diventati uomini e apprezzati tecnici. Per questo traguardo Tubinavi si sente riconoscente anche con i propri fornitori che l’hanno supportata in tutti questi anni e che fanno parte di quell’indotto di elite che contraddistingue il comparto nautico viareggino, unico al mondo". Festeggiamenti ai quali si associano quelli di altri colleghi del settore della nautica.

Daniele Masseglia