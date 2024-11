Metato senza freni. E scoppia la polemica

Seconda giornata di campionato nel segno dei grandi numeri, a partire dal numero delle reti segnate. Ne ha fatte addirittura 11 l’Arena Metato, campione in carica, al malcapitato Ctz. Un passivo mal digerito dagli sconfitti. "Noi siamo semplici amatori - commenta dispiaciuto Graziano Rizzo -, mentre loro dovrebbero partecipare a campionati federali. La cosa più fastidiosa è stata vederli esultare anche sul 10-0". A referto il poker di De Jesus, la tripletta di Del Sarto e i singoli di Di Marco, Di Bianco, Bartalini e Grassini. Molto rotondo è anche il 6-0 che il Nuovo Mondo Fitness rifila al Piano di Mommio/Manù. Alle doppiette di Dini e Pasqualetti si aggiungono i singoli di Dini e Da Mommio. "Siamo in fiducia e felici perché siamo ancora la squadra che lo scorso anno ha racimolato appena 1 punto in stagione. Per noi ogni risultato positivo è una conquista", ammette Alberto Domenici. Più equilibrato il derby pisano tra GO 77/Passi e Csf Bianchi/Mda, finito 3-2. Decisivo super Nannini con una tripletta. Agli sconfitti non bastano Borraccino e Binelli. "Vinto una partita molto complicata contro una bella squadra", sottolinea Manuel Puntoni del GO 77/Passi. "È stata una partita vera e maschia, tra due belle squadre", conferma Gabriele Raimo per gli sconfitti.

Altro 3-2 è quello dell’Mb Team sull’Unione Quiesa Orange. Ospiti avanti prima con Chioni, poi con Corni ma ripresi ogni volta da Raffaelli e Puccetti. Alla fine è decisiva la rete di Viviani. "Siamo sempre stati avabti e, alla fine, penso ci siamo meritati il successo. Un plauso al nostro portiere Fanucchi, decisivo in più occasioni" analizza Giovanni Berlingeri. "Partita pesantemente condizionata da decisioni arbitrali pessime", replica Federico Zompa. L’Hotel Virginia si impone 4-3 sulla Lube Cucine Viareggio con il rigore di Guarino ed i centri di Manfredi, Basteri e Chicca.

Vince 4-2 il Tdl Soccer sul Bellariviera/Leblon. Seck, per due volte, illude perché Guadagno e Bitto pareggiano. Ad allungare ci pensano Vecoli ed ancora ‘sinistro fatato’ Bitto. "Abbiamo preso due reti in contropiede e gli episodi ci girano proprio male", commenta Andrea Becagli per gli sconfitti. Divertente 2-2 tra Torcigliano Socoedi e Villa Diletta/Bayern Versilia. A Gaspari e Bianchini replicano Nicola e Mattia Martini. "Pari giusto", per Andrea Giannini del Torcigliano Socoedi. "Bella partita, molto tirata e maschia", ammette Simone Giaconi del Villa Diletta/Bayern Versilia. Infine è 1-1 tra Terrinca e Don Bosco Mazzola. Bonacchelli per i locali e Paganelli per gli ospiti. "Partita equilibrata nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo sempre avuto l’iniziativa senza riuscire a concretizzare", argomenta Ludovico Pili del Terrinca. "Alla fine il pari ci può stare - replica Roberto Barattini -, ma abbiamo creato molto più noi, sfiorando ripetutamente altre reti".

Classifica: Arena Metato e Mb Team 6; Villa Diletta/Bayern Versilia, Nuovo Mondo Fitness, Hotel Virginia e Tdl Soccer 4; Real Nocchi, GO 77/Passi e Sconvolts Tonfano 3; Torcigliano Socoedi e Don Bosco Mazzola 2; Csf Bianchi/Mda, Lube Cucine Viareggio, Unione Quiesa Orange e Terrinca 1; Ctz, Croce Verde Discobolo, Bellariviera/Leblon e Piano di Mommio/Manù 0.

Sergio Iacopetti