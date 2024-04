Metalmeccanici al rinnovo del contratto nazionale

VERSILIA

È un riscontro positivo, quello dei lavoratori metalmeccanici del settore industriale sull’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Un risultato ottenuto grazie ad una diffusa partecipazione nelle oltre 500 assemblee che in soli tre mesi si sono tenute nei luoghi di lavoro, che hanno visto oltre 30 mila lavoratori metalmeccanici prenderne parte, con oltre il 97% dei consensi alle votazioni.

Nella piattaforma per il rinnovo del contratto, è richiesto, da Fim Fiom e Uilm regionali, un aumento salariale di 280 euro sul trattamento economico minimo, un premio perequativo di 700 euro per tutti i lavoratori che non hanno in vigore un contratto aziendale, un aumento dell’importo del welfare integrativo e la riduzione dell’utilizzo dei contratti precari. Clausole di salvaguardia in caso di cambi di appalti, la riduzione dell’orario di lavoro, la sua rimodulazione e tutta una serie di diritti di informazione e politiche attive di gestioni delle transizioni, dalle politiche di genere alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

"Un risultato di alto valore democratico – dichiarano i segretari Fim Fiom e Uilm, Alessandro Beccastrini, Massimo Braccini (nella foto) e Vincenzo Renda – Importante e significativo, sia in termini di partecipazione che di sostegno alla piattaforma presentata, considerando che i votanti sono risultati circa 3000 in più rispetto alla consultazione del 2020".