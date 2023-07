Messa in sicurezza delle scuole Oltre due milioni per "Puccini"

Parte ufficialmente l’iter per la messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado "Giacomo Puccini" di Piano di Conca, con la pubblicazione (effettuata nei giorni scorsi) del bando di gara sull’albo pretorio del Comune.

Si tratta di un intervento molto atteso dai cittadini e dall’amministrazione, che si è posta come obiettivo di mandato quello di procedere all’adeguamento normativo, alla riqualificazione funzionale e all’efficientamento energetico dei plessi scolastici.

Nello specifico, l’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado di Piano di Conca, pur pur non essendo di recente realizzazione, presenta spazi adeguati e una distribuzione funzionale efficace ma necessita di alcuni interventi prioritari: adeguamento antisismico del fabbricato, completamento dell’adeguamento antincendio, completamento della sostituzione della vecchia pavimentazione in linoleum, efficientamento energetico del fabbricato. Il costo dell’intervento è stato calcolato in due milioni e 200mila euro da suddividere in due lotti: il primo, da 685mila euro, è già stato assegnato al Comune dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; il secondo, più corposo, da un milione e 515mila euro, è finanziato invece dalla Regione.

"L’intervento non solo restituirà ai nostri ragazzi una scuola più funzionale e sicura – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi – ma permetterà anche di garantire un effettivo risparmio energetico con ricadute positive in termini di sostenibilità ambientale e di contenimento dei costi".

Soddisfatto per il lavoro svolto in termini di reperimento delle risorse necessarie all’operazione il vicesindaco con delega alla pianificazione strategica Damasco Rosi. "Anche queste sono risorse importante – commenta – frutto di un lavoro serio e puntuale in fase di progettazione e ricerca fondi. Dopo il primo lotto già realizzato si può procedere così con il secondo lotto grazie alle risorse messe a disposizione dalla regione Toscana nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione".

L’impatto principale dei lavori sarà nel campo della messa in sicurezza dell’edificio, polo di riferimento per tutta l’area nord del Comune. "La sicurezza e l’efficientamento degli edifici scolastici insieme ai servizi legati al diritto allo studio sono per noi da sempre una priorità assoluta – commenta la sindaca Simona Barsotti –; lavoriamo su tutti i fronti per questi obiettivi".

