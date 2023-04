Messa a Torre del Lago Domenica mattina ci sarà la celebrazione dell’arcivescovo Giulietti

L’arcivescovo di Lucca ha guidato la Via Crucis alla Cittadella del Carnevale con le stazioni davanti agli hangar dei carristi, e domenica celebrerà la messa pasquale delle 11 a Torre del Lago, nella chiesa di S.Giuseppe. Secondo il leghista Alessandro Santini (vedi sotto) alla celebrazione in Cittadella hanno partecipato pochi fedeli: luogo inadatto, o pesa l’anticipazione rispetto al Venerdì Santo? Ma la Resurrezione è la celebrazione più importante dei cristiani, e per loro ecco il programma pasquale dell’Arcidiocesi.

Oggi alle 10 monsignor Giulietti celebra la Domenica delle Palme con la processione da San Michele in Foro a Lucca fino alla cattedrale. Alle 17 del 5 aprile presiederà la Messa crismale alle in cattedrale, con l’annuncio della visita pastorale nelle comunità parrocchiali della diocesi che l’arcivescovo inizierà dopo la prossima estate e si protrarrà per i prossimi tre anni. Ci sarà anche la consegna dell’olio d’oliva da parte di Locri e Capaci, nel ricordo delle stragi di mafia: l’olio è prodotto da terreni confiscati alla ’ndrancheta. Giovedì santo Paolo Giulietti presiederà la Messa nella Cena del Signore, alle 18.30 in cattedrale, con la lavanda dei piedi laici e laiche rappresentanti delle tre aree pastorali della Diocesi, tra cui la Versilia. Venerdì santo tutte le celebrazioni del vescovo si svolgeranno a Lucca, con la Via Crucis alle 20.30 dalla cattedrale alla basilica di San Frediano. Sabato ci sarà la veglia pasquale in cattedrale. Per Pasqua dirà messa alle 9 nel carcere di San Giorgio, alle 11 a Torre del Lago, e alle 18 a Castelnuovo di Garfagnana.