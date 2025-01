Mercato "in progress". Il Piazzone si prepara alle grandi manovre. E il cantiere si allarga

Con l’anno nuovo piazza Cavour si prepara alle grandi manovre: l’avvio ufficiale dei lavori di rifacimento dei loggiati a cura della Mercato Srl. Che si è aggiudicata il project financing del Comune, e dunque la concessione dell’area commerciale per 43 anni, a fronte di un investimento da circa 10milioni di euro per il completo recupero dell’area.

L’annuncio arriva dal presidente del Cda, Francesco Tognetti, che insieme ai tecnici che seguono il progetto, ha studiato nel dettaglio il piano d’azione. "In questi giorni, meteo permettendo e messi a punto gli ultimi accorgimenti, cominceranno i trasferimenti di alcune attività per consentire – spiega Tognetti – l’inizio dell’intervento di restauro sui padiglioni minori". Ovvero quello del frutta e verdura, sulla sponda di via Fratti, e quello delle scarpe, che affaccia su via Battisti. Dal momento in cui gli operai della ditta Cmsa, incaricata del maxi piano, metteranno mano (e attrezzi) ai due padiglioni, "scatteranno i diciotto mesi previsti per la conclusione dell’opera". Inizialmente prevista per marzo 2026.

Sotto le logge del Belluomini, dov’era rimasta, come ultima custode, soltanto l’ottica “Tomei“, "Abbiamo recuperato quattro fondi – spiega Tognetti –, che ospiteranno in via provvisoria il negozio “Giuliano Calzature“, i due fruttivendoli, e la boutique di abiti vintage della Lory affacciata su via San Martino". Resteranno per il momento al loro posto sia il forno “Pistilli“, che si trasferirà direttamente nel fondo definitivo,sempre nelle logge affacciate su via Fratti, appena sarà pronto; così come la polleria “Fogli“ e il negozio di formaggi “Frati“, che al termine delle opere di restauro troverà spazio sotto i loggiati principali dove nascerà quella che è stata ribattezzata "La galleria dei sapori". Interamente dedicata all’alimentari.

Così la Mercato Srl è riuscita ad incastrare il puzzle che consentirà, finalmente, l’avvio dell’intervento di recupero del Piazzone senza bloccare il lavoro delle attività. "Ai commercianti che dovranno trasferirsi – prosegue Tognetti – sono già state consegnate le chiavi dei fondi temporanei, dunque il tempo di mettere a punto gli ultimi dettagli e cominceranno i traslochi" (che in teoria sarebbero già dovuti cominciare martedì scorso). Solo a quel punto, completati i trasferimenti, l’area di cantiere, che già circonda le vecchie logge, potrà ampliarsi ai padiglioni minori.

Intanto, mentre il Comune ha stilato la graduatoria con i sei titolari di chioschi che, come consentito dalla Sovrintendenza e in base al criterio di anzianità di presenza al Piazzone, potranno restare nel perimetro del mercato; lo studio Landucci, che ha redatto il progetto di recupero del piazza Cavour, è a lavoro anche per realizzare anche quello dei venti nuovi chioschi che, parere positivo della Soprintendenza permettendo, saranno collocati in piazza Santa Maria. A tutti i titolari dei chioschi rimasti fuori dalla graduatoria, e quindi del nuovo Piazzone, la Mercato Srl ha comunque proposto, o proporrà a breve, la possibilità di prendere in affitto un fondo commerciale per poter restare nel cuore di Viareggio.