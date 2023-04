Mercato immobiliare In calo i prezzi di vendita e gli affari sfiorano il +50%

Il mercato immobiliare è in trasformazione: calano i prezzi delle case in vendita, con una crescita sensibile delle transazioni che sfiora il 50%. E un sempre maggiore interesse da parte di clientela italiana e straniera ad aggiudicarsi una casa a Camaiore facendo "un buon affare". Di contro lievitano le richieste per gli affitti delle case. A tracciare la fotografia della situazione è Alessandro Amadei, titolare dell’agenzia Case Belle Versilia che recentemente ha scelto – dopo un’attenta analisi di settore – di aprire un’agenzia (dopo quella di Lido di Camaiore) anche nel capoluogo sulla via Provinciale vicino lala chiesa dei Frati. "A febbraio 2023 – illustra Amadei – per gli immobili residenziali in vendita nel comune di Camaiore sono stati richiesti in media 2.996 euro al metro quadrato, con una diminuzione del 7% rispetto a febbraio 2022 dove si sono registrati 3.227 euro al metro quadrato. In parallelo la richiesta degli immobili da parte degli utenti per gli immobili residenziali in vendita è in crescita rispetto allo scorso anno. La tipologia di immobile più richiesta è il quadrilocale, con una dimensione media di 150 metri quadrati. Nel 2021 sono state effettuate 515 compravendite, contro le 351 nel 2020. Complessivamente le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del 46%. Uno dei fattori che ha inciso – aggiunge – è lo snellimento delle pratiche burocratiche che ha reso sicuramente più facile il movimento del mercato immobiliare". Negli ultimi 2 anni il prezzo medio all’interno del comune di Camaiore ha raggiunto il suo massimo nel mese di aprile 2022, con un valore di 3.049 al metro quadrato.

Diverso il trend degli affitti dove le richieste di abitazioni residenziali sono in salita (preferibilmente di piccole dimensioni) e, di pari passo, pure i prezzi hanno subito un incremento. "A febbraio 2023 – chiarisce ancora Alessandro Amadei – per gli immobili residenziali in affitto nel comune di Camaiore sono stati richiesti in media 23,96 euro al metro quadrato, con un aumento del 9,73% rispetto a febbraio 2022 quando ci si attestava su 21,83 euro. Oggi la richiesta degli immobili da parte degli utenti per le case in affitto è in crescita rispetto ad un anno fa. La tipologia di immobile più richiesta è anche in questo caso il quadrilocale, con una dimensione media che oscilla tra i 50 e i 70 metri quadrati".

Francesca Navari