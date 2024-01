Mercato "Disastro completo. L’assessore Pierucci si dimetta"

Gli esponenti di Fdi Marco Dondolini e Vittorio Fantozzi chiedono le dimissioni dell’assessore Federico Pierucci per il mancato avvio dei lavori in piazza Cavour: "I problimi si sono acuiti, in mezzo a chiacchiere e a vane promesse. Nel 2019 era stato individuato un privato per la gestione quarantennale del mercato di Piazza Cavour: il privato avrebbe ristrutturato il mercato con 6,5 milioni e il Comune ha messo sul piatto 1 milione a titolo di investimento. Dal 2021 si era riparlato dell’avvio dei lavori ma i confronti tra Comune e operatori non avevano portato a niente. Dopo tanti segnali di fumo e preoccupazioni non recepite dal Comune, nel 2023 la Sovraintendenza ha bocciato 18 chioschi su 24 previsti dal project. Dunque non ci sono più le condizioni per tenere in piedi il piano economico del progetto e la famiglia Tognetti è tornata dall’amministrazione comunale per trovare una soluzione che ad oggi non c’è. Crediamo sia uno dei casi più clamorosi e fallimentari di questa amministrazione".