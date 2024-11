Mercatini di Natale . Con pony, luci a led e la sfilata di cani modelli

I mercatini di Natale da questo weekend e fino a domenica 22 dicembre, trasformeranno piazza Statuto e piazzetta Crispi, in un villaggio natalizio. Stand dalle 9 alle 20 ma non sarà solo shopping, ai mercatini curati da Apuan Eventi: ad arricchire l’esperienza, infatti, un calendario di animazioni e spettacoli da favola nelle due piazze, a partire dalle 15,30, salvo poi abbracciare l’intero centro storico. Venerdì 29 novembre i pony di Babbo Natale dell’associazione Il Sentiero; musica sabato 30 con le atmosfere di Loungside Voice & Sax for Christmas; domenica 1° dicembre, invece, lo spettacolo itinerante della scuola di ballo “Santini Roberta” e i laboratori in legno con “La Bottega di Giacomo”. Venerdì 6 dicembre truccabimbi e sculture di palloncini, binomio che tornerà anche venerdì 13. Sabato 7 il “Natale dei cuori” dell’incantevole Princi, domenica 8 show di giocoleria con Mirror Man. Sabato 14 a Pietrasanta arriverà il Grinch, accompagnato dallo spettacolo itinerante dell’Accademia Danza Arcobaleno; domenica 15 esibizione di led e performance di flow art luminosa, accompagnate nuovamente dai laboratori in legno de “La Bottega di Giacomo”. Gran finale: venerdì 20 sfilata Christmas Dog e un photo shooting con premio organizzato dall’Asd BarryDog Versilia; sabato 21 il “Magico Natale Disney”; domenica 22, infine, i pony di Babbo Natale torneranno.